На Київщині троє дітей отруїлися дурман-травою

У Броварському районі Київської області троє підлітків отруїлися дурман-травою, з’ївши по 10 зернин.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, дітей віком 12-16 років було доставлено до реанімаційного відділення районної лікарні. За словами медиків, життю дітей вже нічого не загрожує.

Відносно батьків правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП, що тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Працівники відділення кримінальної міліції у справах дітей міськвідділу провели роз’яснювальну роботу серед учнів шкіл Броварів і Броварського району.