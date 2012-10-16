Визволили з полону хлопця, якого хотіли заразити ВІЛ/СНІДом

Днями до Кам’янсько-Дніпровського райвідділу міліції, Запорізька область, звернулася за допомогою 45-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що кілька днів тому обірвався мобільний зв`язок з її 23-річним сином, який тимчасово проживав у місті Севастополі. Пізніше з телефону сина їй зателефонував невідомий та попередив, що син у небезпеці і, якщо протягом десяти діб він не отримає 800 тисяч гривень, парубкові буде зроблено ін’єкцію з вірусом СНІДу, повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Запорізькій області.

Не зважаючи на те, що події відбувалися на території Севастополя, того ж дня слідчим підрозділом ГУМВС України в Запорізькій області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів). До причорноморського міста терміново виїхали запорізькі оперативники.

У ході оперативно-розшукових заходів міліціонери встановили місце знаходження викраденого юнака та звільнили його. Потерпілого утримували зв’язаним на приватній дачі, орендованій зловмисниками у третіх осіб.

Наразі хлопець вже вдома. Особу викрадача встановлено. Ним виявився 33-річний мешканець Севастополя, який раніше вже був неодноразово засуджений за корисливі злочини. Вживаються заходи щодо його затримання. Тепер розслідуванням цього злочину займатиметься міліція Севастополя.