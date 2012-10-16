На Рівненщині нетверезий водій віз до школи 7 дітей

У Рівненській області нетверезий водій шкільного автобуса перевозив дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ МВС України, інцедент трапився вранці у Млинівському районі на автодорозі Доманово – Ковель - Теребляче.

Водій автобуса, побачивши працівників ДАІ, намагався змінити напрямок руху. У правоохоронців такі дії водія викликали підозру і вони зупинили автобус.

"У розмові з водієм працівники ДАІ відчули різкий запах алкоголю. Сам водій, 48-річний місцевий житель, не заперечував, що сів за кермо напідпитку. В салоні транспортного засобу на той момент знаходилося семеро дітей, яких нетверезий водій віз до школи", - зазначили в ДАІ.