Житомирщина: затримали мікроавтобус із фальсифікованою горілкою

В Житомирській області у ці вихідні податківці затримали мікроавтобус Fiat, у якому було 7 тисяч пляшок фальсифікованої горілки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА України у Житомирській області, фальсифікат затримали біля Бердичева в результаті оперативної розробки.

Встановлено, що горілку з підробленими марками акцизного збору везли з Вінниці у Житомир.

За фактом незаконного транспортування з метою збуту горілчаних виробів з підробленими акцизними марками Бердичівська податкова міліція порушила кримінальну справу за ч.2 ст.216 КК України (незаконне виготовлення, підроблення, використання підроблених марок акцизного збору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Експертиза встановила, що алкогольний фальсифікат є небезпечним для життя і здоров`я споживачів.

Водночас, в одному з кіосків на Житньому ринку в Житомирі податківці вилучили 30 літрів аналогічного алкогольного фальсифікату.

Проти власника цієї торгової точки також порушено кримінальну справу за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та незаконний збут алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей).