На Харківщині припинено розповсюдження кишкової інфекції

У Богодухівському районі Харківської області припинено розповсюдження гострої кишкової інфекції.

Про це повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря Шурму.

За його даними, з 8:00 13 жовтня до 20:00 15 жовтня в Богодухівському районі не зафіксовано нових випадків захворювання.

І.Шурма підкреслив, на сьогодні в районі вже проведено профілактичний медогляд 2700 учнів та осіб, які контактували з хворими. В суботу, 13 жовтня, та понеділок, 15 жовтня, проведено дезінфекцію харчоблоків та приміщень шкіл, де були виявлені випадки захворювання. У всіх працівників харчоблоків взято кров для проведення аналізів.

За даними заступника губернатора, всього з 28 вересня до 12 жовтня в районі захворіло 120 людей, із них 112 дітей. Станом на ранок 15 жовтня в лікарні перебувало 44 особи, з них 36 дітей. Серед усіх захворілих лише в однієї людини спостерігається перебіг хвороби середньої тяжкості, в усіх інших – легкий. Всі пацієнти отримують повноцінне лікування.

Як передавав УНІАН, у Богодухівському районі Харківської області станом на 13 жовтня лабораторно підтверджено діагноз у 21 особи. У 19 осіб діагностовано Shigella Sonnei (дизентерія Сонне), у 2 осіб - St. aureus (стафілокок золотистий).

Захворювання зареєстровано у 7 навчальних закладах із 39 навчально-виховних закладів Богодухівського району, а саме: Богодухівська гімназія № 1, Губарівський НВК, Іваношийчанська ЗОШ, Олександрівська ЗОШ, Полковомикитівська ЗОШ, Семеноярська ЗОШ і Шарівська ЗОШ.

Сприяли виникненню спалаху порушення умов і термінів постачання, транспортування, зберігання харчових продуктів, технології приготування страв, порушення санітарно-гігієнічного режиму. За фактом спалаху гострої кишкової інфекції прокуратура порушила кримінальну справу.