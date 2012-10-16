Неподалік Севастополя піротехніки МНС знешкодили 2208 боєприпасів

Неподалік Севастополя протягом минулого тижня піротехніки МНС знешкодили 2208 вибухонебезпечних предметів, серед яких - три авіабомби, 131 міна, 176 артилерійських снарядів, 24 гранати, а також 1874 детонатори і патрони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі територіального управління МНС України в м.Севастополі.

Зокрема, у прес-службі зазначили, що упродовж вказаного періоду у лісопосадці недалеко від житлових будинків по вул. Жиділова двоє мешканців за допомогою металошукача виявили великий боєприпас, який знаходився в землі на глибині приблизно 40 см і на відстані близько 30 метрів від житлового будинку. Співробітники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ТУ МНС, які прибули до місця виклику ідентифікували предмет як німецьку авіабомбу SC-250, вагою 250 кг, довжиною 1600 мм. Було встановлено, що вибухонебезпечний предмет в післявоєнний час радянські сапери вже намагалися знешкодити спеціальним методом випалювання вибухової речовини. Але в цій бомбі заряд згорів не повністю. Авіабомбу доставили на полігон і знищили.

Через два дні місцевий житель села Тернівка, гуляючи по лісовому масиву, знайшов під деревом дві ручні гранати, присипані листям. Чоловік повідомив про це в МНС. Знайдені предмети виявилися німецькими ручними гранатами M-24 і M-29.

Ще один вибухонебезпечний предмет був виявлений на Учкуївці: курортник займався фрідайвінгом і побачив на дні в 150 метрах від берега предмет, що нагадує вибухонебезпечний. До місця виклику прибули співробітники підводного розмінування і визначили, що знахідкою виявився артилерійський снаряд радянського виробництва АС-203. Всі вибухонебезпечні предмети транспортовані та знищені на полігоні в селищі Хмельницьке.

Всього ж з початку року кількість небезпечних знахідок, виявлених та знищених севастопольськими піротехніками становить 55132 одиниці.