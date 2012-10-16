Житомирщина: у пожежі загинуло двоє чоловіків

У селі Андрушки Попільнянського району Житомирської області у пожежі, що сталася через порушення правил експлуатації пічного опалення, загинуло двоє чоловіків.

Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа сталася у приватному одноповерховому житловому будинку. Дим, що виходив з оселі, помітив випадковий перехожий, який і викликав рятувальників. Пожежники, що прибули на місце події, виявили всередині оселі тіла двох чоловіків: 38-річного господаря та його 32-річного товариша.

Вогонь знищив домашнє майно у двох житлових кімнатах.

Попередня причина виникнення вогню - порушення правил експлуатації пічного опалення. Остаточна причина пожежі, збиток, а також причина загибелі людей встановлюється відповідними фахівцями.

На місці події працює оперативна група служби цивільного захисту в Попільнянському районі Територіального управління МНС України у Житомирській області, а також слідчо-оперативна група РВ УМВС.

Всього за добу в Україні зафіксовано 120 пожеж, вогонь забрав життя чотирьох осіб. З початку року в пожежах загинуло 1943 людини.