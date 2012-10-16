У Чернігові під час ремонту автобуса загинув водій

У Чернігові учора під автобусом, що зіскочив з домкрату, загинув водій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Територіального управління МНС в області.

На території приватного підприємства під час ремонту зіскочив з домкрату та дерев’яних підпорок автобус "Мерседес". Багатотонний транспортний засіб затиснув лежачого під ним 44-річного водія, він отримав травми не сумісні з життям.

На місці події працювали фахівці аварійно-рятувального загону Територіального управління МНС. Вони за допомогою пневматичних подушок підняли автобус та дістали з-під нього тіло чоловіка.