У Чернігові під час ремонту автобуса загинув водій
13:57, 16 жовтня 2012Новини регіонів
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Автобус зіскочив з домкрату
У Чернігові учора під автобусом, що зіскочив з домкрату, загинув водій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Територіального управління МНС в області.
На території приватного підприємства під час ремонту зіскочив з домкрату та дерев’яних підпорок автобус "Мерседес". Багатотонний транспортний засіб затиснув лежачого під ним 44-річного водія, він отримав травми не сумісні з життям.
На місці події працювали фахівці аварійно-рятувального загону Територіального управління МНС. Вони за допомогою пневматичних подушок підняли автобус та дістали з-під нього тіло чоловіка.
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