Практично весь Київ сьогодні буде підключено до опалення

Перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак обіцяє, що до кінця сьогоднішнього дня практично весь житловий фонд Києва буде підключено до опалення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Мазурчак сказав сьогодні на нараді в КМДА.

«До кінця сьогоднішнього дня ми будемо мати практично 100% включення житлового фонду, я не кажу вже про бюджетну сферу, яка була включена до п`ятниці (12 жовтня)», - сказав О.Мазурчак.

Він зазначив, що підключення до теплопостачання в столиці зазвичай проходило два тижні, однак минулого року вдалося вийти на 10 днів, а в цьому році це тривало 7 днів.

Як інформували в КМДА, вже станом на 15 жовтня з теплом були 100% дошкільних закладів та шкіл, закладів соціального захисту, а також більш як 90% лікувальних установ. Що стосується житлових будинків, то з них наразі підключені 93% усього фонду, при плані 10802 будинки, підключено 10043. Тобто залишилось підключити 759 будинків, але серед них переважна більшість залишається без подачі тепла через бажання їх власників. І лише незначна частина через аварії на мережах, які обіцяють ліквідувати протягом найближчих діб.

О.Мазурчак зазначив, що у найближчі 5 днів Гідрометцентр обіцяє підвищення температури повітря, однак прийнято рішення, що недоцільно відключати від теплоносія об`єкти столиці, а залишити систему включеною, але з меншими параметрами по тиску і теплу.

У свою чергу голова КМДА Олександр Попов зазначив, що Київ увійшов в опалювальний сезон практично без боргів перед енергопостачальними компаніями завдяки отриманим субвенціям з держбюджету на погашення різниці в тарифах. За його інформацією, спеціальна комісія при КМДА підготувала вже необхідні документи на отримання лімітів по газу для столиці на опалювальний період та відповідні розрахунки по різниці в тарифах. Голова КМДА зазначив, що місто готове в Міністерстві фінансів захищати ці позиції і сподівається на подальшу допомогу держави в погашенні боргів, що виникають через різницю в тарифах.