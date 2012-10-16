У Житомирській області виявлено та знищено 22 боєприпаси

Часів Великої Вітчизняної

У Житомирській області виявлено та знищено 22 боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Житомирської ОДА. Учора зранку рятувальники обстежили 1,5 га території колишнього Ігнатпільського полігону Лугинського району області, виявили 22 артилерійські снаряди різного калібру. Їх знайшли на відкритій території. Всі боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни. Групою піротехнічних робіт ТУ МНС України у Житомирській області всі вибухонебезпечні предмети знищено.

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