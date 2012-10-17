В Алушті в будинку впав ліфт, травмовано 7 робітників

В Алушті в Криму в недобудованій багатоповерховій будівлі з другого поверху зірвався вантажний ліфт, травмовано 7 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського територіального управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки України, забудовником є ТОВ "Кримська юридична група".

"За попередніми даними, вантажний ліфт, в якому перебували 7 робітників, зірвався з рівня другого поверху. Постраждалих – працівників підрядних організацій – госпіталізовано до міської лікарні", - зазначається у прес-релізі.

Також повідомляється: "Ліфт, змонтований фірмою ТОВ "Ліфт-монтаж (Київ) ", не було введено в експлуатацію, він використовувався без дозволу органів Держгірпромнагляду і первинного технічного огляду".

Фахівці управління створили комісію з розслідування інциденту.