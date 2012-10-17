На Житомирщині в агрофірмі водночас загинуло 118 свиней

У Житомирській області в агрофірмі водночас загинуло 118 свиней.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні ветеринарної медицини в Житомирській області, тварини загинули 14 жовтня в агрофірмі АФ "Благост" села Бенедівка Бердичівського району Житомирської області.

У цьому господарстві в трьох приміщеннях загалом утримувалося 950 п`ятимісячних свиней. Загибель 118-ти тварин сталася в одному з цих приміщень.

Причини загибелі тварин зараз з’ясовуються і будуть оприлюднені після результатів аналізів.

Водночас, в офіційному повідомленні прес-служби управління стверджується, що "за результатами досліджень Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в досліджених пробах патологічного матеріалу від загиблих свиней ДНК вірусу африканської чуми свиней та РНК вірусу класичної чуми не виявлено".

Також зазначається, що наразі спеціалісти продовжують лабораторні дослідження патматеріалу, зразків кормів та води, які вживали свині, аби виключити інші інфекційні захворювання та отруєння.

"Епізоотична ситуація в АФ "Благост" перебуває під постійним контролем Державної служби ветеринарної служби", запевняють в управлінні відомства.