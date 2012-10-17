Будівництво перинатального центру в Луганську завершать у грудні

Будівництво перинатального центру в Луганську буде завершено у грудні цього року.

Про це сказав Президент України Віктор Янукович сьогодні у Луганську, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми постараємося до того часу забезпечити цей центр усім необхідним обладнанням, щоб вже у 2013 році він працював на повну потужність», - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, будівництво перинатального центру розпочалося у Луганську в березні цього року. Очікується, що цей центр буде найбільшим в Україні, він налічуватиме 180 ліжок.

Добудувати центр планувалося до жовтня 2012 року.