На Закарпатті оголошено штормове попередження

У Закарпатській області синоптики на вечір, 16 жовтня, а також на середу, 17 жовтня, оголосили штормове попередження з приводу сильних опадів, у тому числі з мокрим снігом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології, ввечері 16-го та протягом ночі 17-го жовтня по Закарпатській області очікуються сильні дощі, на високогір`ї місцями з мокрим снігом.

Посилення південно-західного вітру подекуди сягне 17-22 м/с.

Температура повітря у Закарпатті вночі опуститься до 6-11°, вдень 9-14°, в горах місцями вночі 3-5°, вдень 6-8 °тепла.

Також синоптики попереджають, що вночі на автошляхах Закарпаття проходитимуть сильні дощі, на високогір’ї подекуди з мокрим снігом, через це видимість суттєво зменшиться, місцями до 200-500 м.