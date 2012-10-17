У Херсоні двоє пенсіонерів отруїлись грибами
11:49, 17 жовтня 2012Новини регіонів
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Потрапили в реанімацію
У Херсоні грибами отруїлися двоє пенсіонерів.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС в Херсонській області грибами отруїлися 75-річний чоловік і 72-річна жінка.
Обох постраждалих госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні Суворовського району Херсона.
Також було встановлено, що постраждалі приймали в їжу гриби ще 14 жовтня.
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