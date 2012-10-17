У Херсоні двоє пенсіонерів отруїлись грибами

У Херсоні грибами отруїлися двоє пенсіонерів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС в Херсонській області грибами отруїлися 75-річний чоловік і 72-річна жінка.

Обох постраждалих госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні Суворовського району Херсона.

Також було встановлено, що постраждалі приймали в їжу гриби ще 14 жовтня.