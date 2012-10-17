На Прикарпатті під колесами потяга загинув 25-річний чоловік

На Прикарпатті під колесами пасажирського потяга загинув 25-річний чоловік.

Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, нещасний випадок стався учора, 16 жовтня, о 19.20 поблизу с. Кулачківці Снятинського району.

На перегоні Гвіздець – Коломия приміський пасажирський поїзд №6453 сполученням Городенка – Коломия збив 25-річного жителя с. Кулачківці, який сидів на рейках. Потерпілий від отриманих травм загинув.