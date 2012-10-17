Інститут педіатрії підключили до національної телемедичної мережі

Оператор мобільного зв`язку «МТС Україна» підключив Інститут педіатрії, акушерства і гінекології до національної телемедичної мережі, створеної в рамках проекту «Мобільна медицина», повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Проект спрямовано на розвиток телемедицини в Україні і реалізується МТС під патронатом Міністерства охорони здоров`я України і Національної академії медичних наук України.

Компанія підключила до телемедичної мережі всі корпуси інституту: лабораторний, акушерський, дитячий. Для реалізації проекту споруджено «останню милю», яка сполучає інститут з оптоволоконною транзитною лінією зв`язку МТС, на базі якого створено національну телемедичну мережу.

Крім того, встановлено обладнання для організації відеоконференцій, комп`ютерну техніку і спеціальне програмне забезпечення для передачі медичних даних.

Завдяки підключенню до телемедичної мережі медики дістали можливість проводити віддалені консультації, не залишаючи робочий кабінет, що дозволяє дистанційно надавати висококваліфіковану медичну допомогу пацієнтам в усіх регіонах України.

Разом з консультаційною допомогою, телемедична мережа дозволяє проводити дистанційне навчання і підвищення кваліфікації персоналу регіональних клінік, а також вивчати міжнародний досвід, беручи участь у медичних конференціях в інтерактивному режимі.

*** «Мобільна медицина» – проект, спрямований на розвиток телемедицини в Україні, реалізується з 2009 року компанією «МТС Україна» за підтримки Міністерства охорони здоров`я України, Представництва ООН в Україні.

Мережа з 2009 року об`єднує Мінохоронздоров`я, Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини в Києві, Донецьку і Закарпатську обласні лікарні, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова і Республіканську клінічну лікарню ім. Семашка (Сімферополь).

У 2011 році до проекту приєдналися Національна академія медичних наук України, добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» і енергетична компанія ДТЕК.

Цього року «МТС Україна» підключила Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМНУ, Інститут нейрохірургії АМНУ, Національну дитячу лікарню і поліклініку «Охматдит».

На даний момент «МТС Україна» споруджує «останні милі» ще до 10 медичних установ Києва, Львова, Дніпропетровська, Івано-Франківська і Донецької області.

ПрАТ «МТС Україна» обслуговує більш як 19,64 млн абонентів мобільного зв`язку стандарту GSM. Виручка компанії за 2011 рік становила 9,1 млрд грн. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).