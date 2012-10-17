Харківщина: на місці ДТП сталася інша аварія

Поблизу міста Люботин в Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася під час оформлення іншої аварії, загинуло дві особи.

Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, 16 жовтня близько 18.00 на 459 км автодороги Київ – Харків – Довжанський водій автомобіля MAN з напівпричепом, рухаючись з боку Харкова в напрямку Києва, не впоравшись з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в металеву огорожу.

Під час оформлення ДТП ділянка дороги була огороджена, поблизу були виставлена світлова вежа.

Приблизно о 23.50 цією дорогою з боку Києва в напрямку Харкова рухався автомобіль МАЗ з причепом. Під`їхавши до місця оформлення ДТП, 49-річний водій вантажівки, не витримавши безпечну швидкість та дистанцію руху, скоїв наїзд на транспортні засоби, які стояли попереду в попутному напрямку: автомобіль Audi-100, автобус Mercedes-Benz, службовий автомобіль Volkswagen Passat, автомобіль MAN (учасник першої аварії - УНІАН) та пішохода (водія автобуса Mercedes-Benz) і з’їхав у правий по ходу руху кювет.

В наслідок другого ДТП 40-річний водій автобуса Mercedes-Benz загинув на місці пригоди, 61-річний водій Audi -100 помер під час надання медичної допомоги в харківській лікарні.