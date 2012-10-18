В Одесі у жіночій колонії 11 жінок розрізали собі вени

В Одесі у жіночій виправній колонії № 74 11 ув`язнених розрізали собі вени.

Як повідомляє «Сегодня», за словами начальника колонії Ольги Каракай, масове членоушкодження сталося ще 5 червня.

«11 засуджених жінок вирішили заподіяти собі каліцтва на знак незгоди проти дисциплінарних і режимних вимог адміністрації колонії. Серйозних ран ніхто собі не завдав. Трьом жінкам наклали шви на руки в нашій санчастині, решті восьми, які, мабуть, так повелися із солідарності, просто помазали подряпини зеленкою», - сказала О.Каракай.

Вона стверджує, що три засуджених жінки, які постраждали найбільше, раніше неодноразово намагалися стати неформальними лідерами в колонії. «Одна з них, зайнявши посаду випускового контролера на виробництві, неодноразово била інших засуджених за «погану роботу». Інші дві просто не хотіли дотримуватися режиму і умов утримання », - пояснила начальник колонії. Після бунту призвідниць перевели в інші колонії.

Ще вісім засуджених отримали по 10 діб у дисциплінарному ізоляторі.

Крім вимог пом`якшити режим бунтівниці наполягали на знятті карантину з дитсадка, де перебувають діти засуджених (через карантин влітку ув`язнених не пускали до малюків). Але на це адміністрація не пішла - дітям могли занести небезпечну інфекцію із зони. До речі, за словами О.Каракай, у жодної з 11 протестувальниць не було дітей у садку при колонії.

За словами однієї з бунтівниць Марії Гордієвської, «у кожної з нас були свої причини для протесту. Більшість виступили проти дій начальника оперативної частини колонії, яка висуває дуже жорсткі вимоги до нас. Наприклад, не можна тримати мило на тумбочці. Речі повинні висіти на вішалках, а постіль - заправлена під ниточку. Вона чіпляється до нас».

segodnya.ua