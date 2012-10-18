Рівненщина: пошуки 10-річного хлопчика не припиняються

На Рівненщині правоохоронці та працівники МНС продовжують пошуки 10-річного Володі Швайка, який загубився 10 жовтня у лісі, неподалік села Дубове Дубровицького району, куди пішов збирати гриби разом з батьком.

Як повідомили УНІАН в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, правоохоронці шукають хлопчика разом із жителями села Сварицевичі та сусідніх сіл. Міліціонерам допомагають працівники МНС та прикордонники.

Як запевнив громадськість начальник УМВС України в області полковник міліції Василь Лазутко, про припинення пошуків не йдеться, хлопчика будуть шукати доти, поки не знайдуть. За його словами, судячи з інформації від місцевих жителів, можна зробити висновок, що хлопчик живий.

«Сьогодні до міліції надійшла інформація від жителя Володимирецького району, про те, що у понеділок до нього підходила дитина, за прикметами схожа на Володю, і запитала дорогу до Сварицевич, а завдячуючи засобам масової інформації цей чоловік почув про пошуки. Зараз інформація перевіряється, вивчають те місце, територію, обставини, продовжують пошуки. Є надія, що дитина таки жива», - сказав В.Лазутко.

За словами головного міліціонера області, кінологи з часу зникнення хлопчика додому не поверталися. Вони постійно працюють на місці, а їхню роботу координує начальник кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в області.

В один день на Рівненщині зникло двоє дітей. Також 10 жовтня у Сарненському районі під час збирання грибів на території Сарненського району загубився 3-річний малюк. Однак, у той же день його знайшов сплячим у лісі один з лісників місцевого держлісгоспу, за що згодом отримав у нагороду годинник від начальника УМВС в області В.Лазутка.