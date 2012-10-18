У Києві викрили угруповання, причетне до збуту метадону

Співробітники Управління СБУ у м.Києві в результаті спецоперації викрили протиправну діяльність міжрегіонального організованого злочинного угруповання, члени якого протягом 2010–2012 років здійснювали незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут особливо небезпечного наркотичного засобу – метадону.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що організатор злочинного об’єднання – 26-річний безробітний житель Києва - налагодив стійкий канал поставок наркотиків з Черкаської області до Києва. Його спільники 25-річний киянин та 27-річний житель Київщини фасували наркотик на дози, продавали оптовим та дрібнооптовим покупцям, а ті через розгалужену мережу збували метадон серед наркозалежних.

У вересні ц.р. співробітники СБУ затримали трьох учасників злочинного угруповання на орендованій ними квартирі під Києвом.

У результаті обшуків, проведених співробітниками СБУ за адресами проживання зловмисників, із незаконного обігу вилучено спеціальне обладнання для виготовлення наркотичних засобів та 500 доз розфасованих наркотиків, готових до збуту.

За матеріалами СБУ слідчим відділом Києво-Святошинського райвідділу ГУ МВС України у Київській області стосовно зловмисників порушено кримінальні справи.

Затриманим обрано запобіжний захід - взяття під варту.

Триває слідство.