На Донеччині під час пожежі загинуло двоє дітей

2010 та 2012 р.н.

У середу о 18.31 у с. Вознесенка Старобешівського району Донецької області у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє дітей (2010 та 2012 р.н.). Як повідомляє прес-служба МНС, о 19.53 пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється. На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Донецькій області.

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