На Донеччині під час пожежі загинуло двоє дітей
13:01, 18 жовтня 2012Новини регіонів
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2010 та 2012 р.н.
У середу о 18.31 у с. Вознесенка Старобешівського району Донецької області у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє дітей (2010 та 2012 р.н.).
Як повідомляє прес-служба МНС, о 19.53 пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Донецькій області.
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