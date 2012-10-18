Вимагають усунення з посади гендиректора «Артеку»

Співробітники МДЦ «Артек» вимагають від влади України усунути з посади нинішнього генерального директора «Артека» Олену Піддубну у зв`язку із зловживаннями на посаді.

Про це вони заявили на прес-конференції в Києві.

Співробітники також вимагають провести відкритий конкурс на заміщення посади гендиректора. Крім того, вони хочуть затвердити міжнародну наглядову раду «Артеку», що складається з артеківців різних країн і поколінь, як орган контролю громадськості за всіма аспектами діяльності «Артеку».

Як розповів лідер неформального міжнародного товариства «Артек» Ігор Степанов, на території табору ведеться приватне будівництво. За його словами, на сесію Гурзуфської селищної ради винесено питання про відчуження частини земель. «Найголовніша проблема - це те, що під загрозою земля, цілісність табору. На території йде незаконне будівництво, будівлі, призначені для використання суто з метою діяльності «Артеку», роздаються лівим фірмам, реконструюються під торгові заклади», - сказав він.

Керівник режисерсько-постановочної групи продюсерської служби МДЦ «Артек» Тетяна Чайковська заявила, що дітей, які відпочивають в «Артеку», погано годують. «Вони залишаються голодними, недоглянутими і незадоволеними відпочинком», - сказала вона.

За словами Т.Чайковської, якість педагогічних програм у таборі падає, кількість гуртків зменшується, багато традиційних фестивалів не проводяться.

Вона також зазначила, що їдальням видаються прострочені продукти харчування в індивідуальних упаковках, а самі продукти купуються за завищеними цінами. Крім того, Т.Чайковська розповіла, що прогулянкові катери "Артеку" перевозять сторонніх, автотранспорт і структурні підрозділи використовуються для забезпечення заходів приватного характеру, весіль, днів народжень. «День народження Президента України Віктора Януковича було також забезпечено за участю міжнародного дитячого центру. Близько 30 красивих представницьких автобусів було задіяно в цьому заході, хоча за офіційними паперами вони проводили екскурсії для дітей», - повідомила вона.

Т.Чайковська також зазначила, що в умовах браку службового житла для співробітників, перший поверх гуртожитку "Кипарисове" переобладналося під супермаркет.

«У фахівців з вищою освітою і досвідом роботи просто немає бажання приїжджати до «Артеку», тому що вони чудово розуміють, в яких умовах вони житимуть», - додала вона.

За словами Т.Чайковської, на вихідні, унаслідок особливостей графіку вожатих, діти залишаються фактично без нагляду. «У вожатих п`ятиденний робочий тиждень по вісім годин на день, отже, в суботу і неділю вони всі офіційно вихідні, діти надані самі собі», - сказала Т.Чайковська.

Художній керівник дитячого табору «Річковий» МДЦ «Артек» Ірина Суліковська у свою чергу зазначила, що в гуртожитках «Артеку» проживають люди, які не мають жодних трудових відносин з дитячим центром. «Доходить до такого абсурду, коли постійні співробітники «Артеку», не маючи житла, змушені за плату наймати у цих людей житло», - додала вона.