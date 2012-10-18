У Київ прибуде чесна глава Пантелеймона Цілителя

У Київ з Афона прибуде чесна глава великомученика Пантелеімона Цілителя.

Як повідомляє сайт УПЦ, 20 жовтня, на прохання Блаженнішого Митрополита Володимира, до Києва прибуває чесна глава великомученика Пантелеімона Цілителя.

Зустріч святині відбудеться у Святій Успенській Києво-Печерській Лаврі, звідки вона буде перенесена до храму святителя Михайла, першого митрополита Київського, що при Олександрівській (Жовтневій) лікарні столиці.

Великомученика Пантелеімона надзвичайно шанують в усьому світі. Його чесна глава перебуває в Свято-Пантелеімонівському монастирі на Афоні, частки його мощів зберігаються в християнських храмах різних країн і континентів.

Ім`я святого Пантелеімона закликається під час звершення таїнства Маслосвячення, освячення води та в молитві про зцілення.