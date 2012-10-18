У Львові під колесами автобуса загинув пішохід

17 жовтня, о 21.30, у Львові на проспекті В’ячеслава Чорновола трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув пішохід.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 57-річний водій маршрутного автобуса «БАЗ» скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Особу загиблого встановлюють правоохоронці.

За цим фактом порушено кримінальну справу. Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.