Дніпропетровщина: 8 учнів школи потрапили до лікарні
09:05, 19 жовтня 2012Новини регіонів
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Слабкість, блювота й діарея
У Дніпропетровській області 17-18 жовтня госпіталізовано 8 учнів Солонянської середньої школи.
За словами головлікаря Солонянської районної лікарні Олександра Мазурика, протягом двох днів до лікарні звернулися 20 учнів зі скаргами на слабкість, блювоту й діарею.
Із них було госпіталізовано 8 дітей.
За словами головлікаря, зараз проводяться необхідні дослідження, проте найбільш вірогідною причиною нездужання дітей є ентеровірусна інфекція.
Водночас батьки школярів підозрюють, що причиною поганого самопочуття дітей стала риба, яку вони їли в шкільній їдальні.
Зараз на місці події співробітники прокуратури проводять перевірку.
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