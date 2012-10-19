Дніпропетровщина: 8 учнів школи потрапили до лікарні

У Дніпропетровській області 17-18 жовтня госпіталізовано 8 учнів Солонянської середньої школи.

За словами головлікаря Солонянської районної лікарні Олександра Мазурика, протягом двох днів до лікарні звернулися 20 учнів зі скаргами на слабкість, блювоту й діарею.

Із них було госпіталізовано 8 дітей.

За словами головлікаря, зараз проводяться необхідні дослідження, проте найбільш вірогідною причиною нездужання дітей є ентеровірусна інфекція.

Водночас батьки школярів підозрюють, що причиною поганого самопочуття дітей стала риба, яку вони їли в шкільній їдальні.

Зараз на місці події співробітники прокуратури проводять перевірку.