Тернопільщина: у господарстві виявили 16 німецьких мін

На Тернопільщині на території приватного господарства виявили 16 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора в селі Устя Борщівського району. Під час проведення господарських робіт житель села на своєму подвір’ї виявив 16 мінометних мін калібру 120 мм німецького виробництва часів Другої світової війни.

Зараз на місці виявлення вибухонебезпечних предметів продовжують працювати фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС у Тернопільській області, які проводять пошукові роботи на прилеглій території.

За даними місцевих жителів, у роки Другої світової війни орієнтовно в цьому місці був розташований склад із боєприпасами військ нацистської Німеччини.