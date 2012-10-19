У Київському метрополітені помер пасажир
11:36, 19 жовтня 2012Новини регіонів
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1939 року народження
В Київському метрополітені вранці помер пасажир.
Як повідомили УНІАН у прес-служба метрополітену, пасажир, 1939 року народження, їхав у вагоні поїзда і йому стало зле. Його вивели на найближчій зупинці – метро «Арсенальна» - посадили на лавку та викликали швидку. Однак чоловік помер. Медики наразі з’ясовують причину смерті і в метрополітені цією інформацією наразі не володіють. Трагедія сталася о 5.49, швидка прибула о 6.15 і констатувала смерть.
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