Перевіряють обставини отруєння школярів дурманом

Прокуратурою Київської області організовано проведення перевірки інформації про отруєння підлітків плодами дурману.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Під час перевірки будуть з’ясовані обставини отруєння дітей та причини, що призвели до цього.

За її результатами буде надано правову оцінку діям керівництва навчального закладу, а також батьків, які перш за все зобов’язані піклуватися про здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та моральний розвиток, підкреслили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, у Броварському районі Київської області троє підлітків отруїлися дурман-травою, з’ївши по 10 зернин.

Дітей віком 12-16 років було доставлено до реанімаційного відділення районної лікарні. За словами медиків, життю дітей вже нічого не загрожує.

Відносно батьків правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП, що тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Працівники відділення кримінальної міліції у справах дітей міськвідділу провели роз’яснювальну роботу серед учнів шкіл Броварів і Броварського району.