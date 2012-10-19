Житомирщина: водій на смерть збив пішохода

Вчора, 18 жовтня, близько 3 години ночі на 21-му кілометрі автодороги Васьковичі – Шепетівка Коростенського району Житомирської області невстановлений автомобіль смертельно травмував пішохода.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби ДАЇ у Житомирській області Микола Яцкевич, постраждалим виявився 54-річний місцевий житель, який помер від отриманих ушкоджень на місці пригоди. Автомобіль з місця пригоди зник. Автівку та її водія міліція оголосила у розшук.

М. Яцкевич додав, що такі трагічні випадки на Житомирщині останнім часом почастішали.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Житомирській області було затримано 23-річного місцевого мешканця, який 17 жовтня на автомобілі на смерть збив пішохода та зник з місця аварії.

Також 16 жовтня у Житомирській області затримали винуватця ДТП, який 14 жовтня на смерть збив пішохода та втік з місця пригоди.