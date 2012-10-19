Дніпропетровщина: за фактом отруєння учнів порушено справу

Солонянськиий райвідділ міліції ГУМВС в Дніпропетровській області вчора, 18 жовтня, порушив кримінальну справу за фактом порушення санітарних правил і норм (ч.1 ст.325 КК України), що спричинило отруєння учнів Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, хід слідства у справі взято на контроль прокуратурою Дніпропетровської області.

Кримінальну справу порушено за результатами перевірки, проведеної прокуратурою Солонянського району із залученням працівників Головного управління держсанепідслужби та Головного управління освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 17-18 жовтня у Дніпропетровській області госпіталізовано 8 учнів Солонянської середньої школи. За словами головлікаря Солонянської районної лікарні Олександра Мазурика, всього протягом двох днів до лікарні звернулися 20 учнів зі скаргами на слабкість, блювоту й діарею.

За словами головлікаря, найбільш вірогідною причиною нездужання дітей є ентеровірусна інфекція. Водночас батьки школярів підозрюють, що причиною поганого самопочуття дітей стала риба, яку вони їли в шкільній їдальні.