Постраждалому від терактів у Дніпропетровську виділили 54 тис.грн

Дніпропетровська облрада додатково виділила з обласного бюджету 53,850 тис. грн матеріальної допомоги постраждалому під час терактів у Дніпропетровську 27 квітня 63-річному Валерію Рутковському, який втратив ліву руку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на черговій 15-й сесії.

Облрада виділила зазначені кошти «для забезпечення часткової оплати протезування з урахуванням коштів, які були надані з резервного фонду державного бюджету для забезпечення протезування».

Як повідомив журналістам голова Дніпропетровської облради Євген Удод, додаткові кошти знадобилися для виготовлення більш якісного протезу для В.Рутковського.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, унаслідок яких постраждала 31 особа, в тому числі 10 дітей.

Всі постраждалі від терактів отримали матеріальну допомогу, розмір якої визначено у залежності від тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Кабінет міністрів України за дорученням Президента Віктора Януковича виділив 1,5 млн грн для надання матеріальної допомоги постраждалим.

В.Рутковський, у якого була ампутована ліва рука, згідно з рішенням Кабміну, отримав 360 тис. грн (200 тис. грн матеріальної допомоги та 160 тис. грн на придбання протезу).