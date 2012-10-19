Дніпропетровськ ухвалив програму забезпечення сиріт житлом

Дніпропетровська обласна рада сьогодні на черговій 15-й сесії ухвалила регіональну програму „Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом на 2012–2015 роки”.

Як передає кореспондент УНІАН, загальне фінансування програми - 20,347 млн грн. З них з обласного бюджету передбачено виділити 2,524 млн грн, з місцевих бюджетів – близько 12,8 млн грн, з держбюджету - 5 млн грн.

Програма передбачає створення в регіоні житлового фонду соціального призначення (гуртожитків) та придбання житла для сиріт на вторинному ринку.

Облрада рекомендувала головам районних державних адміністрацій, міським головам розробити й затвердити програми забезпечення дітей-сиріт і щорічно до 15 січня та 15 липня інформувати облдержадміністрацію про хід реалізації заходів програми для узагальнення.

На сесії зазначалося, що в Дніпропетровській області на квартирному обліку перебувають понад 2,5 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.