Кіровоградщина: 4 людей отруїлися грибами

У селищі Гайворон Кіровоградської області дикорослими грибами отруїлися четверо осіб, родина з трьох чоловік та їхній гість.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Територіальному управлінні МНС в Кіровоградській області, 57-річного чоловіка, 50-річну дружину та їхню 22-річну доньку вчора доправили з Гайворонської центральної районної лікарні до реанімаційного відділення Кіровоградської обласної лікарні. Їх стан лікарі називають тяжким. 31-річний чоловік, якого сім’я пригостила грибами, перебуває на лікуванні в Центральній районній лікарні Гайворона.

Це вже дев’ятий від початку осені випадок отруєння грибами, зазначають в Теруправлінні МНС.