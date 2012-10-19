Із заводу «Радикал» розпочали вивезення токсичних відходів

Сьогодні, 19 жовтня, з території ВАТ «Радикал» у Києві було вивезено 4,4 тонни хлорвмістних відходів.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначила начальник Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА Людмила Денисюк, цією подією було покладено початок масштабної компанії з екологічної санації території та об’єктів ВАТ «Радикал».

«Ми розпочали ліквідацію однієї з так званих «темних екологічних плям» на карті Києва. З моменту закриття виробництва на заводі «Радикал», яке відбулося у 1996 році, проводилися певні роботи зі знешкодження ртутьвмістних відходів на території колишнього виробництва. Однак, питання повної утилізації небезпечних хімічних речовин залишалося невирішеним до сьогоднішнього дня. Мова йде не лише про конструкції, забруднені ртуттю, а й про хлорорганічні речовини, які також зберігалися на території заводу. Сьогодні нарешті розпочалося вивезення саме хлорвмістних відходів», – сказала Л.Денисюк.

Вона розповіла, що перший етап передбачає вивезення 4,4 тонни токсичних речовин, що містять хлор. Виконує ці роботи компанія «С.І. Груп Консорт Лтд», яка має великий досвід у сфері знешкодження небезпечних відходів. Попередньо відходи були герметично запаковані у 72 спеціальні бочки, які спеціалісти Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та компанії «С.І. Груп Консорт Лтд» завантажили у спеціальний автомобіль і вивезли з території заводу. За словами Л.Денисюк, ці відходи будуть відправлені на утилізацію за межі України. Загалом з території ВАТ «Радикал» буде вивезено 50 тонн відходів, що містять хлор.

Нагадаємо, що роботи з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал» розпочнуться з 2013 року. За попередніми розрахунками, загальна маса відходів, що планується відправити на демеркуризацію, складає орієнтовно 130 тис. тонн.

«Цього року було виділено 5 мільйонів гривень для розробки техніко-економічного обґрунтування, проведення екологічного аудиту, дослідницьких робіт, які дозволять нам чітко розробити алгоритм вивезення усіх небезпечних відходів. Переможцем конкурсних торгів на розробку техніко-економічного обґрунтування екологічно безпечного збирання, перевезення, знешкодження і захоронення ртутьвмісних відходів стало СП «Єврохім», яке має значний досвід в цій сфері», – розповіла Л.Денисюк.

Вона додала, що загалом очистити територію ВАТ «Радикал» планують до 2017 року. Фінансування цих робіт буде здійснюватися за рахунок державних бюджетних коштів, у відповідності до Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки. Обсяг фінансування становить 134 млн. гривень.

*** ВАТ «Радикал» до 1996 року було монополістом із виробництва в Україні деяких видів синтетичних матеріалів, зокрема, пінополіуретану, бертоле¬тової солі, гермобутилу, хімічних засобів захисту рослин тощо. На сьогоднішній день підприємство є екологічно небезпечним та потребує термінової екологічної санації.