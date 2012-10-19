Дніпропетровськ: для призерів-паралімпійців придбають авто

Сьогодні, 19 жовтня, депутати Дніпропетровської обласної ради на черговій 15-й сесії ухвалили рішення виділити з обласного бюджету 1,2 млн грн на придбання нових автомобілів для спортсменів регіону - призерів ХІV літніх Паралімпійських ігор.

Як передає кореспондент УНІАН, облрада внесла відповідні корективи в цільову комплексу програму розвитку фізичної культури та спорту на 2012 р.

Планується, що для 20 переможців та призерів Паралімпіади після проведення тендера будуть придбані автомобілі Daewoo.

На ХІV літніх Паралімпійських іграх спортсмени Дніпропетровської області у складі Національної збірної України завоювали 24 медалі, в тому числі 4 золоті, 6 срібні та 14 бронзових.