Луганщина: в магазині виявили пляшку з ртуттю

18 жовтня о 12.25 до чергової частини Брянківського міськвідділу міліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в одному з магазинів міста знаходиться пляшка з ртуттю.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

Співробітники міліції, які виїхали на місце події, виявили в картонній коробці, що використовувалася під сміття, скляну пляшку місткістю 0,33 л на дві третини заповнену речовиною, схожою на ртуть.

Пляшку із вмістом було вилучено і передано на дослідження. Постраждалих немає, евакуація не проводилася. Проводиться перевірка.