Крим: жертвами лобового зіткнення авто стали 3 людей
09:55, 22 жовтня 2012Новини регіонів
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У тому числі двоє дітей
У неділю о 20.45 поблизу с. Мазанка Сімферопольського району Криму внаслідок лобового зіткнення автомобілів Volkswagen та „Москвич” загинуло троє людей, у тому числі двоє дітей 2012 та 2010 р.н.
Як повідомляє прес-служба МНС, ще шестеро людей, у тому числі три дитини 2001, 2006 та 2008 р.н., госпіталізовані.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Криму.
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