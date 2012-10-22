Крим: жертвами лобового зіткнення авто стали 3 людей

У неділю о 20.45 поблизу с. Мазанка Сімферопольського району Криму внаслідок лобового зіткнення автомобілів Volkswagen та „Москвич” загинуло троє людей, у тому числі двоє дітей 2012 та 2010 р.н.

Як повідомляє прес-служба МНС, ще шестеро людей, у тому числі три дитини 2001, 2006 та 2008 р.н., госпіталізовані.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Криму.