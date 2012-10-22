Чернігівщина: під час пожежі загинули двоє людей

У Чернігівській області під час пожежі загинули мати і син.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА, пожежа сталася вчора у с. Нечаїв Бахмацького району.

Вогнем було знищено покрівлю та перекриття дерев`яного житлового будинку, пошкоджено стіни. Причиною пожежі рятувальники назвали необережність під час паління.

На місці пожежі виявлено тіла господарки, 1917 року народження, та її сина, 1942 року народження.