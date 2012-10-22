У Донецьку затримано чоловіка, який переправляв дівчат до Москви

У Донецьку затримано чоловіка, який впродовж кількох років відправляв до Москви українських дівчат для заняття проституцією, тобто в сексуальне рабство.

Як повідомили сьогодні в прес-службі Макіївського міськвідділу міліції, у вересні 2012 року до правоохоронців звернулася молода дівчина, яка розповіла про свою поїздку в Москву, і причиною звернення стало бажання застерегти інших дівчат від того, з чим зіткнулася сама.

За її словами, вона через подругу познайомилася з хлопцем, який запропонував допомогти з працевлаштуванням за кордоном з хорошою зарплатою - понад 2 тисячі доларів на місяць, охорону, проживання в Москві і в разі необхідності допомогу при поверненні на батьківщину.

Як розповів начальник сектору по боротьбі з торгівлею людьми Макіївського міськуправління міліції Олександр Силаєв, за нетривалий час перебування в Росії дівчина отримала сильну як фізичну, так і психологічну травму - щодня вона піддавалася страшним побиттям і приниженням.

Отримавши інформацію, співробітники підрозділу почали збирати дані про протиправну діяльність осіб, які займаються відправкою дівчат у сексуальне рабство. Як вдалося встановити, за кожну відправлену дівчину хлопець отримував у середньому 100 доларів США, а також відсоток від кожної її поїздки до клієнта. В обов`язки українського фігуранта входив пошук дівчат, вербування їх (умовляння будувалися на обмані), передача даних про дівчат до Москви (вік, статура, зріст, колір волосся та ін.) В обов`язковому порядку зловмисник наполягав на тому, щоб дівчата, їдучи за кордон, знайомили його зі своїми подругами, яких він також вербував займатися проституцією.

Наприкінці вересня поточного року на станції вокзалу м. Донецька біля поїзда «Донецьк - Москва» оперативники затримали зловмисника. Ним виявився 30-річний житель м. Шахтарська, який навчався в одному з ВНЗ обласного центру, раніше не судимий, працював диспетчером в одній з приватних фірм. На момент затримання він збирався відправити в Росію двох дівчат, які повірили в «історію про великі гроші».

Під час надання свідчень молода людина зізналася, що такий заробіток йому запропонував товариш, який вже давно жив у Москві і «працював» сутенером. Скільки дівчат з його подачі потрапила в сексуальне рабство, доведеться розібратися слідству. По відношенню до фігуранта порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, вчинена повторно». По цій статті йому загрожує від 5 до 12 років ув`язнення з конфіскацією майна або без такого.