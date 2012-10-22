Волинь: 6-річного вихованця інтернату знайшли мертвим

На Волині правоохоронці знайшли мертвим зниклого зі школи-інтернату хлопчика.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Як зазначається в повідомленні, правоохоронці кілька днів розшукували шестирічного хлопчика, який в обідню пору 15 жовтня покинув Затурцівську загальноосвітню школу-інтернат. Знайшли хлопчика мертвим в одному з каналізаційних отворів у відстійнику очисних споруд вчора увечері.

Слідів насильницької смерті на тілі не було виявлено. Згідно із висновком судмедексперта, причиною смерті є утоплення.

«Знайшли тіло хлопчика за метрів триста від школи-інтернату, – розповів заступник начальника УМВС України у Волинській області Олександр Никитюк. – Очевидно, Сашко пішов навпростець до дороги, аби потрапити додому. Поблизу відстійника очисних споруд є близько десятка незачинених каналізаційних отворів, які позаростали травою. В один із них хлопчик і впав, а вибратися звідти не зумів».

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування, у ході якого буде прийнято рішення про перекваліфікацію кримінальної справи і надано правову оцінку дій персоналу школи-інтернату, а також посадових осіб, на балансі яких перебувають зазначені очисні споруди.