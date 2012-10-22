У Керчі пенсіонер «замінував» готель
11:25, 22 жовтня 2012Новини регіонів
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Просто зуліганив...
У місті Керч до міліції звернувся 60-річний пенсіонер із заявою, що на його мобільний телефон зателефонував невідомий і повідомив про закладення вибухівки в приміщенні готелю “Керч”.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, на час проведення обстеження із зазначеного приміщення було евакуйовано близько 40 осіб.
Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив сам заявник, поінформували в МВС.
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