У Керчі пенсіонер «замінував» готель

У місті Керч до міліції звернувся 60-річний пенсіонер із заявою, що на його мобільний телефон зателефонував невідомий і повідомив про закладення вибухівки в приміщенні готелю “Керч”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, на час проведення обстеження із зазначеного приміщення було евакуйовано близько 40 осіб.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив сам заявник, поінформували в МВС.