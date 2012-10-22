Одещина: грабіжники вбили пенсіонера і побили дружину

У селі Жеребкове Ананьївського району Одеської області троє озброєних людей в чорних масках пограбували сім`ю пенсіонерів, убивши чоловіка і побивши його дружину.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, грабіжники вкрали 24 тис. грн.

За даними облУВС, минулого тижня зловмисники проникли до будинку пенсіонерів і побили їх дерев`яними палицями, вимагаючи віддати їм гроші. 77-річного господаря вони забили до смерті і заволоділи 24 тис. грн».

залишивши будинок, нападники зробили кілька пострілів у повітря з рушниці, чим привернули увагу сусідів, які викликали на місце події наряд міліції і бригаду «швидкої допомоги».

Правоохоронці знайшли поряд з будинком незареєстровану рушницю, проте затримати нападників «за гарячими слідами» не вдалося.

За даним фактом Ананьївським РВВС порушено кримінальну справу за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України (розбій).