У Києві запрацювала оновлена диспетчерська станції "швидкої"

У столиці запрацювала оновлена централізована диспетчерська Київської міської станції швидкої медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, диспетчерську відвідали прем’єр-міністр України Микола Азаров та голова КМДА Олександр Попов.

Оновлена диспетчерська не має аналогів в Україні. Віднині в диспетчерів з’явилася можливість отримувати виклики за допомогою Інтернету, факсу, SMS-повідомлень, що актуально для громадян з обмеженими можливостями – вадами мови та слуху.

«Функціонування єдиної оперативно-диспетчерської служби міста значно поліпшить якість обслуговування викликів та забезпечить гарантований і легкий доступ киян до швидкої медичної допомоги протягом 10 хвилин», – зазначив О.Попов.

Крім того, за словами голови КМДА, впровадження сучасних технологій дасть можливість заощадити до 30% пального за рахунок оптимізації маршруту.

О.Попов додав, що наступного року диспетчерські пункти швидкої медичної допомоги Центрів первинної медичної допомоги будуть також модернізовані та підключені до Єдиної централізованої диспетчерської за номером 103.

М.Азаров вручив ключі від 21 нового автомобіля швидкої допомоги класу С. Реанімобілі, що обслуговуватимуть киян, обладнані відповідно до Національного стандарту України. Серед новацій: використання GPS-навігації, що дозволяє направити до пацієнта найближчу бригаду і вчасно коригувати маршрут автомобіля швидкої з урахуванням трафіку на дорогах.

«Наступного року нам необхідно завершити роботи з модернізації системи швидкої допомоги. Перед нами стоять великі завдання щодо розбудови сучасної медицини у столиці. Кожна київська лікарня повинна бути навіть трошки кращою, ніж середньоєвропейська», – сказав М.Азаров.