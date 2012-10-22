Затримано контрабандиста, що проковтнув 260 гр кокаїну

На Волині Службою безпеки України затримано контрабандиста, який перевозив кокаїн у шлунку.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в прес-службі УСБУ в Волинській області.

Як йдеться в повідомленні, 35-річний мешканець Полтавської області, рухаючись на власному автомобілі з Польщі до України через митний пост «Ягодин», перемістив понад 260 грам кокаїну. Наркотик був розфасований в 34 капсули, які зловмисник напередодні проковтнув. Під час проведення особистого митного огляду у медичній установі вказані капсули були виявлені в результаті рентгенографії.

Сьогодні, 20 жовтня, слідчим відділом Управління СБ України у Волинській області стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання строком від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває.