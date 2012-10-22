У Сімферополі екстрено сів літак через нездужання пасажира

У Сімферополі сьогодні вдень екстрено сів літак «Боїнг-747», який виконував рейс «Домодєдово - Шарм-ель-Шейх» через нездужання 66-річного пасажира – громадянина Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, жителя Калінінграда доставлено до лікарні в Сімферополі з попереднім діагнозом «кома невідомого походження».

Літак належить авіакомпанії «Трансаеро».

Повітряне судно приземлилося о 12.08, а о 14.19 вилетіло з Криму до пункту призначення.