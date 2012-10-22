Іноземець, який до смерті забив відомого лікаря, відмовляється давати свідчення

Громадянин Марокко, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві 19 жовтня відомого львівського лікаря наразі відмовляється давати будь-які свідчення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив начальник Львівського міського управління внутрішніх справ Сергій Зюбаненко.

Він зазначив, що затриманий не дає покази і категорично не хоче спілкуватись з міліцією.

„Спершу вдавав, що не розуміє ні української, ні російської мови, потім – що забув і свою рідну мову та почав розмовляти по-французьки. Але коли надали перекладача з французької, то затриманий замовк і надалі показів не дає”, - сказав С.Зюбаненко.

Він зазначив, що 26-річний житель Марокко у квітні цього року був відрахований з медичного вузу Львова і мав бути депортований з країни, однак, за попередніми даними, він продовжував навчання в одному з вузів на юридичній спеціалізації.

„Чому іноземець не був депортований наразі з’ясовується. Також подані офіційні запити у всі львівські вищі навчальні заклади, але відповіді, де б підтверджувалась інформація про навчання іноземця на юридичній спеціальності поки ще не отримано”, - зазначив С.Зюбаненко.

Як розповів начальник львівської міліції, інцидент стався 19 жовтня, близько 6-ї години ранку на вулиці Пекарській, 65 у центрі Львова. Перехожі побачили, як чоловік б’є ногами іншого чоловіка, який уже лежав на землі.

„З показів свідків випливає, що затриманий буквально стрибав по загиблому і бив з особливою жорстокістю. Люди намагались його відтягти, однак нападник почав кидатися і на них. Невдовзі під’їхали співробітники патрульно-постової служби, які затримали зловмисника. Оскільки при потерпілому, який від отриманих травм помер на місці події, не було жодних документів, крім ключів від автомобіля, його особу було встановлено дещо пізніше і з’ясовано, що він вранці вийшов з дому, щоб перегнати зі стоянки автомобіль”, - розповів начальник міськуправління.

Він зазначив, що слідство розглядає кілька версій, однак поки що найвірогіднішою є версія, що „вбивство трапилось на ґрунті раптово виниклої неприязні”.

С.Зюбаненко також повідомив, що свідки стверджують, що нападник був у стані алкогольного сп’яніння, проте зазначив, що офіційних даних експертизи про ступінь сп’яніння, а також чи не перебував нападник під дією психотропних речовин – наразі немає.

Він повідомив, що за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України (вбивство), яка передбачає позбавлення волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.

С.Зюбаненко також не виключає, що в ході розслідування злочин може бути перекваліфіковано на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю), що передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Затриманий раніше не притягався до кримінальної відповідальності, однак „раніше цього чоловіка уже притягували до адміністративної відповідальності”, - повідомив він.

„Опитані у навчальному закладі повідомили, що 26-річний громадянин арабської країни характеризувався як дуже агресивний чоловік і був схильний до застосування сили”, - додав С.Зюбаненко.

Також він зазначив, що на даний час немає інформації чи загиблий міг викладати у нападника під час його навчання у медичному вузі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, 67-річний Леон Фрайфельд, який загинув, був відомим у Львові лікарем-травматологом, який 31 рік обіймав посаду завідуючого травматологічним відділенням 8-ї міської лікарні й вважався «генієм травматології» у Львові.

Сьогодні відбулося прощання з Л.Фрайфельдом. Його поховали на Янівському цвинтарі Львова.