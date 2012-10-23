У Кіровограді без води залишаються понад 2 тис людей

У Кіровограді триває ліквідація аварія на водогоні, без води залишаються понад 2 тис. мешканців.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 22 жовтня о 19.05 від чергового диспетчера Кіровоградського водопровідно-каналізаційного господарства Обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» надійшло повідомлення про те, що в м. Кіровограді по вул. Попова стався прорив труби водопостачання діаметром 300 мм.

На час проведення відновлювальних робіт без централізованого водопостачання залишились мешканці вулиць Попова, Жадова, Пацаєва, Героїв Сталінграда, Волкова, Маршала Конєва та 101-го мікрорайону (близько 31 тис. мешканців).

До відновлення водопостачання залучено аварійну бригаду «Дніпро-Кіровоград».

22 жовтня о 20.45 водопостачання в м. Кіровограді відновлено резервною лінією, за винятком шести 9-ти поверхових житлових будинків по вул. Г. Сталінграда та Попова (близько 2180 осіб).

23 жовтня о 6.00 мешканцям даних будинків забезпечується підвезення води.

Подія знаходиться на контролі ТУ МНС України в області.