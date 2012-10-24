У Донецьку інвалід підклав вибухівку під двері сусіда

У Донецьку за підозрою в організації вибуху в житловому будинку затримано інваліда.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськуправління міліції, 22 жовтня на сьомому поверсі однієї з дев’ятиповерхівок Кіровского району Донецька пролунав вибух. Ніхто не постраждав, металеві двері, під які було підкладено вибуховий пристрій, встояли.

Підозрюваним в організації вибуху виявився 52-річний мешканець цього будинку, інвалід, який внаслідок виробничої травми на шахті 20 років тому втратив обидві ноги. Зараз він ходить за допомогою протезів.

Як з`ясували оперативники, зловмисник поклав під тамбурні двері саморобну бомбу, підпалив її і зателефонував у квартиру своєї жертви, розраховуючи, що господар вийде і виявиться в епіцентрі вибуху. Але пристрій вибухнув на секунду раніше, ніж син господаря квартири відчинив двері. Вибух був такої сили, що навіть відгороджений металевими дверима хлопець під дією ударної хвилі відлетів до стіни на 2 м.

У результаті вибуху під`їзд було знеструмлено.

Колишнього шахтаря затримано, порушено кримінальну справу за ч.4 ст.296 (хуліганство, здійснене за допомогою предмету, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У міліції не виключають, що після проведення слідчих дій і експертиз, зокрема психологічної, кримінальну справу буде перекваліфіковано на ч.15 ст.115 КК України (замах на вбивство).