В Одесі в квартирі житлового будинку стався вибух
12:56, 24 жовтня 2012Новини регіонів
0
Загинув чоловік
В Одесі в одній з квартир житлового будинку по вул. Запорозькій стався вибух.
Як інформує офіційний сайт ГУ МВС України в Одеській області, повідомлення про вибух надійшло до Хмельницького відділу міліції міста Одеси о 10-й годині ранку.
В квартирі виявлено труп невстановленого чоловіка. З травматичною ампутацією руки госпіталізовано жінку.
Згідно з повідомленням, вибухом пошкоджено вікна та вхідні двері квартири.
На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.
Встановлюються обставини події
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter